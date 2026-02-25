衆院選で躍進した参政党とチームみらいが２５日、衆院本会議で初めての代表質問に臨んだ。消費税減税などを議論する超党派の「国民会議」への参加を拒まれた参政は対決姿勢に傾き、参加を予定するみらいは協調する構えだ。参政は、和田政宗国会対策委員長が「会議から参政党を排除する理由を聞く」と高市首相に迫った。自民党が、中道改革連合、国民民主、みらいの３党に限って参加を求めたためで、首相は「給付付き税額控除の