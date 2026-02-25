元HKT48で女優の田中美久（24）が25日、自身のインスタグラムを更新。3月9日に発売する写真集のグラビアカットを投稿した。「写真集発売まで2週間切りました！＃田中美久3rd写真集ぜんぶ、ほんと。沢山の方の手元に届きますように！！」とつづり、ポルトガルで撮影した水色のワンピース水着ショットを公開した。「そして、お渡し会完売ありがとうございます！当日券少しでも作れるようにスタッフさんに頼んどきます」と伝え、