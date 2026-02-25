福岡県警大牟田署は25日、大牟田市本町付近の路上で同日午後6時ごろ、帰宅中の女子高校生が見知らぬ男性から「何カップ」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は年齢不明。身長160ぐらいで髪形不明。白色パーカ、黒色ズボン、マスク着用。