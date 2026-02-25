【ベルリン＝工藤彩香、北京＝吉永亜希子】ドイツのメルツ首相は２５日、中国を訪問し、習近平（シージンピン）国家主席と会談した。昨年５月に就任したメルツ氏の訪中は初めて。欧州の安全保障や関税政策を巡ってトランプ米政権との関係が冷え込む中、中国との経済関係の強化を図りたい考えだ。中国外務省によると、両氏は会談で、人工知能（ＡＩ）など先端技術分野での協力や、サプライチェーン（供給網）の安定化などを確認