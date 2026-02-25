人気アイドルグループ・乃木坂４６の梅澤美波（２７）が２５日、自身の公式ブログを更新。４月８日発売の４１ｓｔシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の活動をもってグループから卒業すると発表した。なお、５月１９日から２１日に開催する東京ドーム公演の最終日に卒業コンサートを行う。梅澤は公式ブログで「今日は、皆様にお知らせがあります」と切り出すと、「４１枚目シングルの活動をもって乃木坂４６を、