ピボット分析東京時間（22:59現在） ドル円 現値156.70高値156.82安値155.35 158.70ハイブレイク 157.76抵抗2 157.23抵抗1 156.29ピボット 155.76支持1 154.82支持2 154.29ローブレイク ユーロ円 現値184.49高値184.76安値183.21 186.65ハイブレイク 185.70抵抗2 185.10抵抗1 184.15ピボット 183.55支持1 182.60支持2 182.00ローブレイク