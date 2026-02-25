各国の長期金利（NY時間08:59）（日本時間22:59）（%） 米2年債 3.471（+0.010） 米10年債4.050（+0.021） 米30年債4.699（+0.017） ドイツ2.711（+0.004） 英国4.320（+0.014） カナダ3.200（+0.012） 豪州4.720（+0.025） 日本2.130（+0.047） ※米債以外は10年物