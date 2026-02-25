巨人のエルビス・ルシアーノ投手（２６）が２５日、早期の支配下昇格と開幕１軍入りに向け“何でも屋”として猛アピールすることを誓った。キャンプ１軍スタートを勝ち取った４年目の育成右腕は、ここまでオープン戦２試合で無失点。打者４人と対戦して３奪三振、被安打、与四球ともにゼロと好投を続けている。次回登板が見込まれる２７日の練習試合・韓国ハンファ戦（那覇）を見据え、この日はブルペンで４５球を投げ込み「先