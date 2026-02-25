◆２０２６年台日野球国際交流試合中信兄弟３―７ソフトバンク（２５日、台北ドーム）ソフトバンク・上沢直之投手が先発で２回を１失点にまとめた。初回、２死２塁からバッテリーミスが続いて１点を失ったが、２回は３者凡退に抑えて降板した。力強い速球を主体に抑え、「きょうの感じであれくらい出力が出れば十分」と及第点を与えた。台北ドームは「少し札幌ドームっぽい雰囲気がありました」と、元日本ハム戦士として大