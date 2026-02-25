25日早く、大分県日出町の住宅で火事が起き1人の遺体が見つかりました。 この家に住む80代の女性と連絡が取れていません。 日出町の火災現場 ◆TOS刀祢優月記者(午前8時すぎ・日出町)「消火活動が始まり2時間以上経つが現在も黒い煙が立ち上っている。周辺に焦げ臭いにおいが漂う。建物の中は骨組みだけで、火の強さを物語っている」 火事があったのは日出町の会社員伊東裕二さん60歳の木造2階建ての住宅です。