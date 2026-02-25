大分県大分市佐賀関の大規模火災で被災し、市営住宅などで生活している人を対象に市は25日から今後の住まいの希望などを確認する聞き取り調査を始めました。 市営住宅に暮らす橋本さん夫婦 大分市佐賀関で2025年11月に発生した大規模火災では多くの人が家を失い、現在、94世帯131人が市営住宅などに身を寄せています。 こうした中、大分市は復興計画の策定のため被災者の今後の住まいの希望などを聞き取る意向調