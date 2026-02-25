高校や中学校に侵入し、女子生徒の体育館シューズや体操服などあわせて55点を盗んだ罪に問われた大分県佐伯市の男に懲役3年の実刑判決が言い渡されました。 常習特殊窃盗の罪で実刑判決を受けたのは佐伯市の無職・木許智司被告52歳です。判決によりますと、木許被告は2024年3月から10月まで6回にわたり、県内の高校や中学校に深夜に侵入し、女子生徒の体育館シューズや体操服などあわせて55点を盗んだとされています