全国の複数の自治体で、25日ホームページにアクセスできないシステム障害が発生していてます。 大分県内でも豊後高田市など3つの市のホームページが見られなくなっています。 ホームページが表示されない状態に ◆TOS梅田雄一郎記者「豊後高田市のホームページにアクセスしようとすると、エラーの表示が出てアクセスできなくなっています」 豊後高田市