業務上知り得た20代女性の個人情報を所属先から持ち出し、電話をしてわいせつな言葉をかけたとして、大分県別府市の元自衛官の男が逮捕されました。 自衛隊大分地方協力本部 個人情報保護法違反の疑いで逮捕されたのは、別府市の会社員で、元自衛官の渡部哲也容疑者57歳です。 警察などによりますと、渡部容疑者は2024年まで自衛隊大分地方協力本部に所属し、別府地域事務所の所長を務めていました。