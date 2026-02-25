国公立大学の2次試験の前期日程が25日から始まり大分県内の2つの大学でも試験が行われています。 大分大学では5つの学部全てで2次試験行われています。 福祉健康科学部の会場でも受験生が緊張した様子で試験に臨んでいました。 2026年の前期日程は全体の募集人員646人に対し、1893人が志願していて、倍率は2.9倍です。 大分大学 学部ごとでは教育学部が4.9倍、医学部が3.5倍などとなっています。 26日は医学