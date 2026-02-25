北京を訪問しているドイツのメルツ首相は習近平国家主席と会談し、両国関係を強化する方針を確認しました。中国国営の新華社通信は25日午後、習近平国家主席とドイツのメルツ首相が会談したと報じました。会談で習主席は、アメリカのトランプ政権を念頭に「中国とドイツは国連の主導的な役割を回復させ、率先して多国間主義や自由貿易の守り手になるべきだ」と呼びかけました。また、「両国は開放と互恵を基礎にした革新的なパート