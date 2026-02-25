お笑いコンビ・EXITのりんたろー。さん（39）と兼近大樹さん（34）が、映画『それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星』（6月26日公開）にゲスト声優として出演することが発表され、喜びを明かしました。映画は、大切な約束を守るために旅をするレッサーパンダの旅人・パンタンが、アンパンマンやクリームパンダたちと出会い、一緒に宝物を探す大冒険へ出発する物語。りんたろー。さんは、雨や雷を操る雲の怪物でパンタンやア