ノルウェー皇太子妃をめぐるエプスタイン疑惑など、王室への逆風が強まる中、国王ハラルド5世（89）が入院しました。王室の発表によりますと、国王は24日夜、スペイン領カナリア諸島の病院に入院しました。国王は感染症と脱水症状の治療を受けていて、容体は良好としています。国王夫妻は休暇のため、島に私的に滞在していました。国王の主治医は、「90歳近い人が感染症で入院するのは重大なことだ」としたうえで、経過観察と継続