【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比70銭円安ドル高の1ドル＝156円55〜65銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1780〜90ドル、184円52〜62銭。日本政府は25日、日銀の審議委員に金融緩和に積極的な「リフレ派」とされる2人を起用する人事案を発表した。日銀による早期利上げ観測が後退し、日米の金利差を意識した円売りドル買いが優勢となった。