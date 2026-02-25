テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が18日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)に出演。『星野源のオールナイトニッポン』の終了に言及した。佐久間宣行氏○『星野源のオールナイトニッポン』終了発表で「寂しくなりますね」17日深夜の放送内で、パーソナリティを務める星野源は、「本当にちょうど10年。3月31日の放送をもって最終回でございます」と番組終了を発表