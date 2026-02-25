静岡県三島市の三嶋大社で、今年も全国大陶器市が2週間開催されます。全国の有名産地から約20万点の焼き物が集まり、工芸作品から日常食器まで幅広く選べる構成です。窯元と会話しながら器を選べるので、使い心地や背景を知って買いたい人にも相性のいい催事です！ 全国大陶器市「三嶋大社 全国大陶器市」 開催期間：2026年2月21日(土)〜3月8日(日)会場：三嶋大社 宝物館前広場（静岡県三島市大宮町2-