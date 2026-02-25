ミニバッグで出かけたい日に、財布だけがかさばる悩みを解決してくれるミッフィーの三つ折り財布が登場しました。手のひらに収まるサイズ感なのに、カード・お札・小銭を分けて持ちやすい構造が魅力です。甘すぎない上品カラーでまとめられているので、大人のデイリーコーデにも自然になじみます！ ミッフィー「三つ折り財布 全4カラーコレクション新作」 掲載日：2026年2月24日サイズ：8.5cm×9.8cm