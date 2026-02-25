広島県内の女子高校生ゴルファーが競う「女子高校生ゴルフ頂上決戦レジェンドＣＵＰ」が、2026年2月28日（土）に放送されます。第4回となる今回は6校13名が参加し、頂点を目指すプレーをテレビで追える特別編成です。若い世代の真剣勝負を、プロ解説とMCトークで立体的に楽しめる朝のスポーツ番組です！ 広島ホームテレビ「勝ちグセ 女子高校生ゴルフ頂上決戦レジェンドＣＵＰ」 放送日時：2026年2月2