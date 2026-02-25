岐阜県岐南町の「湯どころみのり」で、開店15周年を記念した「15周年月間感謝祭」が2026年3月7日（土）から3月22日（日）まで開催されます。サウナの日限定プレゼントや女性向け企画、回数券特典をまとめて楽しめる構成で、通い慣れた人にも新鮮な内容です。お風呂・サウナ・食事を一日でつなげたい人にぴったりの周年イベントです！ 湯どころみのり「15周年月間感謝祭」 開催期間：2026年3月7日（土