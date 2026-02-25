25日午後5時25分ごろ、大阪市住吉区清水丘2丁目の路上で、「男性が殴られていた」と通行人から110番があった。府警によると、男2人が男性（36）＝神奈川県秦野市＝にスタンガンのようなものを押し付けて脅迫し、現金約500万円が入った男性のバッグを奪って逃走した。男性は顔に軽傷を負った。府警が強盗傷害の疑いで、逃げた2人の行方を追っている。