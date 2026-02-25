２０２４年の宝塚記念・Ｇ１を制したブローザホーン（牡７歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父エピファネイア）が引退する方向だと分かった。レックススタッドが２５日にホームページで発表した。同馬は昨年５月の天皇賞・春（８着）後に、右前肢の繋じん帯炎のため休養入り。阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル）で１０か月ぶりの復帰を目指し、先週末に入厩したばかりだった。 同ホームページでは、「