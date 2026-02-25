お笑いトリオ「ネルソンズ」の青山フォール勝ち（40）が25日放送のTBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）に出演。交際13年の彼女・チサトさん（35）にプロポーズし見事成功した。番組終了後には自身のSNSで婚姻届を提出し、結婚したことを報告した。この日のプレゼンターは相方の和田まんじゅうと岸健之助。持ち込み企画として青山にプロポーズドッキリを仕掛けた。青山には「フラッシュモブでのプロポーズに密着する