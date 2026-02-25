ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカとロシアを交えた3者協議は3月上旬に開かれる見通しを示しました。ゼレンスキー大統領は25日、記者団に対しウメロフ国家安全保障・国防会議書記が26日にアメリカ側のウィトコフ特使やクシュナー氏らと会談すると明らかにしました。ウクライナの復興支援策、いわゆる「復興パッケージ」やロシアを含む3者協議に向けた準備について話し合うとしています。また、ロシアとの捕虜交換につい