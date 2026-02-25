【モデルプレス＝2026/02/25】乃木坂46の3期生で、グループのキャプテンを務める梅澤美波が2月25日、自身のオフィシャルブログを更新。41枚目シングルの活動をもってグループを卒業することを発表した。【写真】乃木坂キャプテン、5年ぶり写真集でウエストチラリカット◆梅澤美波、グループ卒業を発表梅澤は「全部が美しさに見えた」と題してブログを更新。「皆様いかがお過ごしですか？」と切り出し、「アルバムライブ、ありがと