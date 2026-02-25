ポケモン30周年を記念して、かわいさとおいしさが詰まった「イーブイ東京ばな奈」の限定セットが登場します。お菓子2種類と特別デザインのトートバッグが一緒になった豪華な内容で、自分へのご褒美やギフトにもぴったり。イーブイの愛らしい世界観が楽しめる期間限定アイテムは、ポケモンファンなら見逃せない注目商品です♡ イーブイデザインのバッグ ©Pokémon.©Nintendo/Creature