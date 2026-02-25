お笑いトリオ・青山フォール勝ち（40）が、25日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（後10：00）に出演。「プロポーズドッキリ」が行われ、見事に成功を収めた。放送後、自身のXを更新し「この度、ネルソンズ青山フォール勝ちは結婚いたしました！水曜日のダウンタウンで、たくさんの方々の協力のもと、フラッシュモブプロポーズを成功させました。これからは妻と息子と、家族3人トリオとして、笑いの絶えない家庭