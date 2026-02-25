卓球のシンガポール・スマッシュは25日、シンガポールで行われ、シングルス2回戦で、男子は張本智和（トヨタ自動車）、女子は早田ひな（日本生命）伊藤美誠（スターツ）が勝って3回戦に進んだ。女子ダブルス準々決勝は早田、張本美和（木下グループ）組、長崎美柚（神奈川）と韓国選手のペアが勝って準決勝に進んだ。大藤沙月（ミキハウス）と韓国選手のペアは敗れた。（共同）