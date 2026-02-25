広い範囲で雨となった25日の日本列島。東京で“まとまった雨”となったのは、約4か月ぶりです。日本各地で深刻な渇水に悩まされていた中、“恵みの雨”となったのでしょうか？■“雨不足解消”に期待が…これだけ“まとまった雨”は、いつぶりでしょうか？ 高知では24時間の雨量が120ミリ超え。一気に“雨不足解消”に向けた期待が…。 東京都心では25日、午後4時までに34.5ミリの雨を観測。30ミリ以上の雨は去年10月31日ぶりで