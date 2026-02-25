りそなホールディングス（ＨＤ）は２５日、傘下のりそな銀行社長に同行の千田一弘常務執行役員（５５）を充てる人事を固めた。社長交代は２０２０年以来６年ぶり。りそな銀の岩永省一社長（６０）は代表権のない会長に退き、りそなＨＤの南昌宏社長（６０）は続投する。人事は４月１日付で、近く発表する見通し。ＨＤ傘下の埼玉りそな銀行社長には同行の篠藤慎一専務執行役員（５５）が昇格する。関西みらい銀行社長には同行の