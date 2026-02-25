北九州市は24日、JR本城駅（八幡西区力丸町）そばの市営駐輪場で、消火器3本が盗まれたと発表した。被害額は5万7千円。市は同日、折尾署に被害届を提出した。市によると、駐輪場は24時間出入り可能。点検業者が19日午後1時半ごろに法定点検を行い、全5本のうち入り口付近の3本がなくなっているのを確認した。防犯カメラの映像では1月20日時点で3本とも所在が確認できなかったという。市は再発防止策として、指定管理者の北九