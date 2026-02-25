福岡県警城南署は25日、福岡市城南区の住民宅固定電話に同日午前9時55分ごろ、非通知電話で不審な着信があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。音声ガイダンスに従って番号を押したところ、男性オペレーターにつながり「日本郵便から不在配達の連絡です」などと言われるたという。