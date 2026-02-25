静岡県の条例で禁止されている場所で店舗型性風俗特殊営業をした疑いで、マッサージ店の経営者3人が逮捕されました。 風営法違反（禁止地域内営業）の疑いで逮捕されたのは、いずれもマッサージ店経営者で静岡県掛川市に住む男（40）と静岡県島田市に住む男（62）、中国籍で静岡県袋井市に住む女（46）の3人です。 警察によりますと、3人は共謀して、2025年12月10日、静岡県の条例で禁止されている袋井市内で店舗型