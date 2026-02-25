乃木坂46の梅澤美波（27）が25日、公式ブログを更新。グループからの卒業を発表した。また、5月21日に東京ドームで卒業コンサートを行うことも発表された。梅澤の卒業発表を受け、2016年9月に12人が加入した3期生は、残り3人となるだけに、ファンからは惜しむ声が寄せられた。梅澤は公式ブログを通じ「今日は、皆様にお知らせがあります。41枚目シングルの活動をもって乃木坂46を、卒業します」と発表。「卒業が頭によぎったの