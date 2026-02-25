ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来（きら）選手（21）にインタビュー。練習中によく聴いている音楽や、推しのアイドルについて明かしました。今大会で日本勢第一号の金メダル獲得となった木村選手。練習ではよく音楽を聴くそうで、「施設で練習する時は自分のスピーカーを置いて、そこからちょっと音楽かけたりしていました。J-POP、K-POP、ラップだったり、本当にいろんなジャンル