タレント・鈴木奈々が３月４日に放送される「上田と女が吠える夜」に出演し、都内に豪邸を購入したことを明かしている。次回放送のテーマは「持ち家派ＶＳ賃貸派」。予告では、鈴木が「東京に家を買ったんですよ」と広々としたリビングダイニングが紹介され、真っ白なキッチン、おしゃれなイスやソファーが並んだ映像が。スタジオでは「めっちゃいい家！」と衝撃の声があがり、ＭＣの上田晋也も「すげぇ！」と驚き。鈴木は「