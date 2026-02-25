最前線の要として、その背中でチームをけん引していく。日本女子代表(なでしこジャパン)は3月にオーストラリアで開幕する女子アジアカップに参戦。25日にはFW田中美南(ユタ・ロイヤルズ)がオンライン取材に応じ、「チームとしてはやはり優勝という結果を持ち帰りたい。暑さもあったり、移動もあったりで、それに合わせてコンディションをよく、まず初戦に臨みたい」と力を込めた。今大会のメンバー発表会見に出席したニルス・