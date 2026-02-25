夢を食べる「ばく」のおかげ？ 飼い主が毎日快眠できているワケ▶▶この作品を最初から読むねこのような、ようかいのような、不思議な生き物「ねこようかい」。無表情に見えるけれど感情豊かな「のっぺらぼう」、お風呂だけじゃなく職場までついて来ちゃう「べとべとさん」、可愛さで強面な飼い主も沼らせる「にんぎょ」、飼い主への愛と嫉妬深さが強烈な「ゆきおんな」。十猫十色なねこようかいたちはその可愛さやツレ