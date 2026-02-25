株式会社ウエルネス阪神が運営する「タイガースフィットネスクラブラフィット」は２５日、４月４日、５日に阪神甲子園球場でエクササイズイベント「春の朝トレ！甲子園２０２６」を開催することを発表した。同イベントは、１、３塁側外野人工芝エリアのグラウンドレベルなどに足を踏み入れることができる貴重な機会となっている。座位での体幹ストレッチや柔軟性向上と呼吸を組み合わせたストレッチなどを行う「ヨガの部」と