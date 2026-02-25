『太陽戦隊サンバルカン』45周年の節目に、変身アイテム「バルカンブレス」が大人向け仕様で商品化されました。DX版として未商品化だったアイテムが、電子ギミック搭載モデルとして初登場した点が今回の大きなトピックです。当時のなりきり感とコレクション性を同時に楽しめる、戦隊ファンにとって見逃せないメモリアルモデルです！ プレミアムバンダイ「バルカンブレス -MEMORIAL EDITION-」 予約期