台湾で話題を集めた保護犬モチーフのカラーフォント「DF RunGoGo Type」が、日本でも使えるようになりました。文字入力のたびに犬たちのポーズが目に入るため、デザイン表現と社会的メッセージを同時に届けられる企画です。無料で始められるので、資料作成やクリエイティブ制作の空気を少し変えたいときにも取り入れやすい書体です！ ダイナフォント × Something Studio「DF RunGoGo Type」 提供開始日：2026年2