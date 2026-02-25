2026年2月6日17時、台北ゲームショウ2026への出展を終えた「スターサンド・アイランド」の新情報が公開されました。Steam早期アクセスは2月12日日本時間午前2時スタートです。会場での反響を受けて、限定特典つきで島生活を始められる節目になっています！ スターサンド・アイランド「Steam早期アクセス版」 Steam早期アクセス開始：2026年2月12日 日本時間午前2時発表日：2026年2月6日発表時刻：17:0