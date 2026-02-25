2026年2月6日（金）から2月11日（水・祝）まで、青森県弘前市の弘前公園で「弘前城雪燈籠まつり」が開催されます。第50回の節目となる今回は、雪燈籠と雪像の定番演出に加えて、家族で参加できる特別企画も充実しています。昼は雪の造形を見て回り、夜はライトアップで表情が変わる冬の弘前を体感できる6日間です！ 弘前市「第50回弘前城雪燈籠まつり」 開催期間：2026年2月6日（金）〜2月11日（水・