あぶらとり紙で知られる加美屋から、皮脂を「取る」だけでなく「補う」発想の美容オイルが登場します。新作「しっとりっち」は、皮脂不足による乾燥やバリア低下に着目した処方です。肌のコンディションが揺れやすい季節の切り替わりにも、油分バランスを整えやすいアイテムです！ 加美屋「美容オイルしっとりっち」 発売日：2026年2月27日価格：3,300円（税込）販売場所：加美屋 稲荷店／WEB SHOP所