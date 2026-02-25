2026年2月20日15時、東京都新宿区のジョルダンが「乗換案内」の春改正対応を発表しました。対応開始は2月25日で、3月14日に実施されるJRグループのダイヤ改正を先取りできる更新です。新生活前に経路と運賃をまとめて確認しやすくなる実用アップデートです！ ジョルダン「乗換案内」2026年春ダイヤ改正対応 発表日時：2026年2月20日 15:00対応開始日：2026年2月25日改正実施日：2026年3月14日対象：JR