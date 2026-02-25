空き家から相続不動産まで、分野が違う悩みを一つの窓口で整理できる新サービスが始まりました。「解決不動産」は、売却・相続・解体までを横断して相談できる専門サイトです。相談先が分かれがちな不動産課題を、最初の一歩からまとめて確認できる設計になっています！ 解決不動産「空き家・任意売却・事故物件・相続・解体サポート」 サービス開始日：2026年2月24日所在地：東京都渋谷区広尾1丁目11